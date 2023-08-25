На северо-востоке Москвы появится предприятие по производству косметики

Реализация проекта даст городу 50 новых рабочих мест

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Инвестору передадут земельный участок площадью 0,66 га в московском районе Свиблово для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и возведения производственного объекта по выпуску косметических средств. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Предприятие полного цикла площадью 5,5 тыс. кв. м появится на Енисейской улице в районе Свиблово. Под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передаст инвестору земельный участок площадью 0,66 га", - сказал руководитель столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что на новом предприятии будут производить декоративную косметику, средства для ухода за кожей, средства личной гигиены, маски и антисептики. Для реализации масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки без торгов.

"Специалисты компании займутся разработкой и производством косметических средств, а также изготовлением упаковки для выпускаемой продукции. Реализация проекта даст городу 50 новых рабочих мест", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, договор аренды земельного участка по адресу: Енисейская улица, владение 1 будет заключен с инвестором на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство здания и запустить производство. В настоящее время территория свободна от застройки.