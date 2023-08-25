Производитель систем видеонаблюдения получил статус резидента "Технополиса Москва"

К 2028 году новый резидент планирует производить до 500 тыс. видеокамер в год

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Компания "НПП Трассир", выпускающая системы видеонаблюдения, контроля безопасности и видеорегистраторы, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Компания арендовала помещение на площадке "Алабушево" общей площадью более 1,2 тыс. кв. м. Первая линия производства уже запущена, вторую планируют открыть в начале 2024 года. Объем инвестиций, вложенных в закупку оборудования, составляет более 151 млн рублей. Уровень локализации производства превышает 62%", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Владислава Овчинского.

Отмечается, что компания будет производить на площадке "Алабушево" видеокамеры нескольких видов, видеорегистраторы, вспомогательное оборудование и корпуса для своих устройств. Продукция резидента может быть использована в системах безопасности предприятий, организаций и домохозяйств.

"Уже сегодня производство видеорегистраторов развернуто в масштабе, позволяющем за год выпустить более 30 тыс. единиц продукции. Выход на полную проектную мощность запланирован на первый квартал 2024 года. На предприятии создано 22 высокотехнологичных рабочих места, а в дальнейшем их количество планируется увеличить до 54", - цитирует пресс-служба генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева.

К 2028 году новый резидент планирует производить до 500 тыс. видеокамер в год, а объем выпуска видеорегистраторов к этому времени должен достичь показателя в 80 тыс. ежегодно.