В Сбере число ипотечных кредитов на гаражи выросло более чем в 1,5 раза за год

В банке связали эти показатели с ростом популярности частного жилья и загородной недвижимости

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число ипотечных кредитов на машино-места и гаражи, выданных в январе-июле 2023 года Сбером, выросло на 66,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Увеличение выдачи ипотеки связано с ростом популярности частного жилья и загородной недвижимости, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на исследование "Домклик".

"В 2023 году российские заемщики получили примерно 2,7 тыс. кредитов на гаражи и машино-места. Это на 66,4% больше, чем было выдано за январь-июль 2022 года", - говорится в сообщении.

Из общего числа таких кредитов наибольшее количество было выдано в Москве (23,8%) и Подмосковье (9,7%).

Увеличение выдачи ипотеки на гаражи и машино-места в РФ связано с ростом популярности частного жилья и загородной недвижимости, считают аналитики "Домклик". Так, число ипотечных договоров на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за январь-июль 2023 года выросло в 4,9 раз против того же периода прошлого года, а на загородную недвижимость - на 23%, напомнили в исследовании. Еще одним благоприятным фактором стало расширение программы "Семейная ипотека" в 2023 году, поскольку заемщики с детьми зачастую владеют машиной.

По данным "Домклик", на конец июля гаражи и машино-места площадью до 20 кв. м в РФ в среднем стоили около 1 млн рублей. Однако в Москве ценник оказался значительно выше - 2,7 млн рублей. Стоимость такого приобретения за счет сдачи в аренду гаража или машино-места быстрее всего получится окупить в Республике Татарстан (за 10 лет), Свердловской области (12 лет) и Санкт-Петербурге (около 14 лет), подсчитали в "Домклик". В Москве этот срок составит 21 год.

При этом, отметили аналитики, "в большинстве рассмотренных регионов стоимость ежемесячного платежа по ипотеке существенно превышает стоимость аренды". "Например, в Краснодарском крае, Красноярском крае и в Самарской области величина ежемесячного платежа почти примерно в два раза превышает арендную ставку. В Москве также различие значительное - примерно в 1,5 раза", - резюмировали в исследовании.