"Россети" продолжают отменять технологические перерывы в электроснабжении в Дагестане

Это стало возможно благодаря замене на магистральной подстанции 330 кВ "Дербент" трансформатора мощностью 16 МВА на более мощный - 25 МВА

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети") в ближайшее время отменит вынужденные технологические перерывы в электроснабжении в городе Дербент Республики Дагестан. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее из графиков технологических перерывов был исключен Каспийск в связи с завершением работ на подстанции 110 кВ "Завод точной механики" по установке трансформатора 25 МВА после ремонта.

Отмена технологических перерывов в Дербенте стала возможной благодаря замене на магистральной подстанции 330 кВ "Дербент" трансформатора мощностью 16 МВА на более мощный - 25 МВА.

"На период проведения технических регламентных мероприятий минувшей ночью (с 22:00 24 августа до 3:57 25 августа) вводился режим ограничения подачи энергоресурса части потребителей города, - подчеркивается в сообщении. - После завершения работ электроснабжение восстановлено и в настоящее время осуществляется в штатном режиме".

"Россети Северный Кавказ" также отмечают, что сейчас проводятся работы на подстанции 110 кВ "Юго-Восточная" в Махачкале, мощность трансформатора которой будет увеличена более чем в 1,5 раза.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.