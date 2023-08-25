Финляндия выделила Украине пакет помощи на €94 млн

Всего Киев получил от Хельсинки помощь размером в примерно €1,3 млрд

СТОКГОЛЬМ, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Финляндии приняло решение направить новый пакет военной помощи Украине. Его размер - около €94 млн, говорится в пресс-релизе правительства.

Всего Киев получил от Хельсинки 18 пакетов помощи, их общая стоимость составляет примерно €1,3 млрд.

Конкретное содержание нового пакета и план доставки не разглашаются. Это необходимо в том числе "для обеспечения безопасной доставки помощи". "Дополнительная помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами вооруженных сил", - поясняется в пресс-релизе.