В Калининграде в шесть раз выросло число таможенных операций по оформлению грузов

Такой рост обусловлен увеличением количества судозаходов паромного сообщения и сокращением автомобильных перевозок в регионе

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Калининградская таможня в июле зафиксировала шестикратный рост числа таможенных операций по оформлению грузов, прибывших в регион через таможенный пост Балтийск, который обслуживает морские грузовые суда и паромы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В июле 2023 года [на таможенном посту Балтийск] <...> в шесть раз увеличилось количество таможенных операций по помещению товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, на 70% - количество таможенных операций по оформлению грузов с подтверждением статуса товаров ЕАЭС для вывоза с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС морским транспортом", - говорится в сообщении.

Такой рост обусловлен увеличением количества судозаходов паромного сообщения и сокращением автомобильных перевозок в регионе, уточнили в пресс-службе Калининградской областной таможни. Таможенники отметили, что в этот период на 11% возросло количество проведенных таможенных осмотров, а количество таможенных наблюдений в июле 2023 года увеличилось на 76%, что обусловлено увеличением количества заявлений о проведении идентификации товаров ЕАЭС. Всего за месяц проведено 285 идентификаций, что в 2,8 раза больше, чем год назад.

Летом прошлого года Литва из-за санкций Евросоюза в отношении России ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область через территорию республики. В настоящее время возить попавшие под санкции Евросоюза товары по железной дороге в регион можно только по квотам, не превышающим средние значения за последние три года, а перевозить попавшие под санкции товары на грузовиках запрещено. Для снижения зависимости от решений литовских властей развиваются морские перевозки в область.

По данным областных властей, в настоящее время между Калининградской областью и портами Санкт-Петербурга и Ленинградской области курсируют 20 судов. Это четыре железнодорожных парома, два парома для накатной техники и сухогрузы, которые перевозят в регион генеральные грузы. В июне губернатор области Антон Алиханов сообщал, что морским путем перевозится порядка 40% всего товарооборота региона и области нужны дополнительные суда.