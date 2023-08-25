Хуснуллин сообщил, что восстановление Крымского моста идет по графику

Вице-премьер отметил планы открыть к 15 сентября разрушенную часть моста

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Восстановление Крымского моста идет по графику, окончание первого этапа восстановительных работ намечено на 15 сентября или на несколько дней раньше. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе публичного интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках Московского урбанистического форума

"Пока мы идем по графику. Мы настроены к 15 сентября открыть разрушенную часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств. Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас [идет движение], ждем ее к 1 ноября. Планируем открыть как минимум в срок, как максимум может на несколько дней пораньше", - сказал он.

Хуснуллин также рассказал, что каждый день - в 8 утра и в 8 вечера - получает отчет о работах на мосту.

Киевские власти 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали мост. СК России возбудил уголовное дело.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.