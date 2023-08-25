Более 160 столичных компаний присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Производительность труда компаний-участников по итогам реализации проекта выросла на 40%, а заработная плата их сотрудников в среднем выросла на 19%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Почти 70 компаний из Москвы завершили первый этап реализации национального проект "Производительность труда", всего к нему присоединились уже более 160 предприятий. Об этом журналистам сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента Мария Багреева.

"Более 160 столичных компаний стали участниками национального проекта "Производительность труда, из них 66 уже завершили первый этап реализации нацпроекта и распространяют опыт, полученный на пилотном потоке, на остальное производство", - сказала Багреева на пленарном заседании бизнес-дня по производительности труда Московского урбанистического форума.

По ее словам, национальный проект помогает предприятиям оптимизировать рабочие процессы, высвободить дополнительные ресурсы и сократить издержки, стимулирует инвестиции в развитие бизнеса. Участники получают возможность обучить сотрудников эффективным методам работы, создать для них систему мотивации и привлекать новый высококвалифицированный персонал. Благодаря этому растут выпуск продукции, объемы продаж, выручка и зарплаты сотрудников.

В частности, производительность труда компаний-участников по итогам реализации проекта выросла на 40%, а заработная плата их сотрудников в среднем выросла на 19%.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.