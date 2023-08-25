Собянин: в Москве появятся новые производства для коммунального хозяйства

По словам мэра, уже заключено 12 офсетов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов для молочных кухонь и систем для хранения архивов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Москвы заключат два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Проведем электронные конкурсы на право заключения двух офсетных контрактов в сфере коммунального хозяйства. Благодаря им в Москве локализуются необходимые для нужд города производства: расходных материалов для коммунальной уборочной техники и тары для цветов. А бизнес получит гарантированного покупателя", - написал Собянин.

По его словам, в Москве уже заключили 12 офсетов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов для молочных кухонь и систем для хранения архивов. По шести - начали получать продукцию.