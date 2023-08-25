Россия с 2008 года выделила на восстановление Южной Осетии 38,5 млрд рублей

С 2011 года построено и продолжается строительство 326 км дорог, 65 км улиц, 226 мостов, 23 водоводов, 171 140 кв. м жилья, 5 641 кв. м дошкольных образовательных учреждений на 930 мест, отметил председатель правительства республики Константин Джуссоев

ЦХИНВАЛ, 25 августа. /ТАСС/. Россия выделила Южной Осетии после 2008 года 38,5 млрд рублей на реализацию комплексного плана по восстановлению страны и в рамках инвестиционных программ, сообщил председатель правительства республики Константин Джуссоев, подводя итоги развития в канун празднования 15-летия со дня признания Россией независимости Южной Осетии.

Премьер отметил, что за 15 лет совместно с органами власти Российской Федерации проделана большая работа по формированию отраслевых целевых программ на среднесрочную перспективу в образовании, здравоохранении, культуре, сельском хозяйстве, промышленности, которые актуальны и сегодня. "Если учесть то, что республику пришлось восстанавливать практически из руин, то объемы сделанного существенны. Конкретно на реализацию Комплексного плана по восстановлению Республики Южная Осетия и последовавших за ним с 2011 года инвестиционных программ Российской Федерацией выделено 38,5 млрд рублей", - привела слова председателя правительства его пресс-служба.

Джуссоев уточнил, что, согласно данным республиканского министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, только в рамках инвестиционных программ с 2011 года построено и продолжается строительство 326 км дорог, 65 км улиц, той же протяженности разводящих сетей водоснабжения, канализации, газораспределения, 226 мостов, 23 водоводов, 171 140 кв. м жилья, 5 641 кв. м дошкольных образовательных учреждений на 930 мест. В числе самых крупных проектов, реализованных в рамках российской инвестиционной программы, премьер отметил новые средние общеобразовательные учреждения, университет и дополнительные помещения колледжа общей площадью 31 606 кв. м, вновь отстроенный театр, музей, дома культуры, административные здания, объекты здравоохранения.

"С 2008 года на территории Республики Южная Осетия реализованы такие инвестпроекты как "Сады Иристона", "ИР-Базальт", "Высокогорная Кельская Пивоварня", "Винодельня "Иронсан" и другие. Это стало возможно также благодаря российской стороне, которая предоставила кредитные средства. И сегодня мы возлагаем большие надежды на российские кредитные организации в рамках реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы", - подчеркнул премьер Южной Осетии.

Он заявил, что до признания независимости республики Россией говорить о развитии государства было сложно, и только с августа 2008 года, в условиях гарантированной безопасности, появилась возможность для мирного, динамичного развития страны. Россия и раньше помогала Южной Осетии, но с момента признания началась системная помощь по всем направлениям, включая решение вопросов кадрового обеспечения, инвестиционной политики, развития реального сектора экономики, повышения уровня социального обеспечения и заработной платы работников бюджетной сферы.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.