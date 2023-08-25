Вердикт суда Осло по делу компании Meta вынесут в течение двух недель

Согласно заявлению судебной инстанции, судья уведомит стороны, если возникнут какие-либо задержки

СТОКГОЛЬМ, 25 августа. /ТАСС/. Решение по делу компании Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), которую с 14 августа обязали выплачивать штраф в размере 1 млн крон в день ($100 тыс.) за несоблюдение запрета на ведение на территории страны поведенческого маркетинга, будет вынесено Окружным судом Осло в течение двух недель. Об этом сообщили ТАСС в судебной инстанции.

"Судья отметил, что решение будет вынесено в течение двух недель после завершения судебного заседания. Он также сказал, что уведомит стороны, если возникнут какие-либо задержки", - отметили в пресс-службе суда.

Слушания по делу прошли 22-23 августа. Если Meta выиграет в суде, ей не придется платить штрафы, наложенные на нее Управлением по защите данных Норвегии, до полного судебного разбирательства.

Управление по защите данных Норвегии приняло решение в отношении Meta о временном запрете поведенческого маркетинга в Facebook и Instagram 14 июля 2023 года. Согласно решению управления, Meta должна была отказаться от такого маркетинга, поскольку он означает "наблюдение за потребителями", что является вторжением в их частную жизнь. Meta обратилась в окружной суд Осло с просьбой приостановить действие запрета, чтобы компания могла определить для себя на будущее способы маркетинга, которые не противоречат закону. При этом она так и не выполнила требование управления.

В связи с этим 7 августа ведомство приняло решение наложить на Meta штраф. Ограничения продлятся три месяца или до тех пор, пока Meta не сможет доказать, что ее действия соответствуют закону. Затем штраф может стать постоянным, если норвежский регулятор направит запрос в Европейский совет по защите данных, а он одобрит решение властей королевства.

Ранее Meta объявила, что в будущем намерена запрашивать у пользователей Facebook и Instagram согласие на использование их персональных данных для поведенческого маркетинга. На вопрос, почему компании необходимо время для перехода на эту форму работы с пользователями, и когда в Норвегии он может быть осуществлен, в Meta ответили, что больше информации по этой теме компания сможет представить в ближайшие месяцы, поскольку необходимо время для проверки соответствия новых решений нормативным требованиям ЕС.