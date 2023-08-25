Главгосэкспертиза одобрила строительство посадочной площадки на Эльге

Площадка будет рассчитана на самолеты типа Bombardier Global 7500, а также планируется эксплуатация вертолетов Ми-8 и классом ниже

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила первый этап проекта строительства посадочной площадки "Эльга" в составе Эльгинского угольного комплекса в Якутии. Площадка сможет принимать самолеты и вертолеты Ми-8 и классом ниже, говорится в сообщении ведомства.

"В рамках первого этапа строительства проведут подготовительные работы, в частности обустроят подъездные автодороги. На следующем этапе здесь разместят искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 2,2 километра с площадкой, перрон для воздушных судов, метеоплощадку, светосигнальное оборудование и ряд дополнительных сооружений", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что посадочная площадка будет рассчитана на самолеты типа Bombardier Global 7500, а также планируется эксплуатация вертолетов Ми-8 и классом ниже. На месте смогут обслуживать и заправлять воздушные судна.

В Главгосэкспертизе отметили, что появление аэропорта сократит время в пути, что положительно отразится на производительности всего объекта.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля. Лицензией на его разработку владеет "Эльгауголь". По итогам 2022 года объем добычи на Эльгинском угольном месторождении составил 20 млн тонн.

Для вывоза коксующегося угля строится частная железная дорога к Охотскому морю, ее строительство планируется завершить в 2025-2026 годах.