Хуснуллин сообщил, что порядка 500 объектов строят в Крыму при поддержке правительства

Из крупных проектов вице-премьер назвал строительство четырех съездов к морскому побережью от федеральной трассы "Таврида"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 500 объектов строится в Крыму по программе социально-экономического развития при поддержке правительства РФ, всего с момента вступления полуострова в состав России там возведено 552 объекта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе публичного интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках Московского урбанистического форума.

"У нас есть программа социально-экономического развития Крыма, которую мы сейчас продлили до 2027 года. Вообще, за то время, как с 2014 года мы Крымом занимались, 552 объекта было построено и еще порядка 500 объектов у нас находится в работе", - сказал Хуснуллин.

Из крупных проектов вице-премьер назвал строительство четырех съездов к морскому побережью от федеральной трассы "Таврида", а также комплексную модернизацию очистных сооружений.

"И из крупных проектов стоит задача - это привлечение <…> [инвестиций на 1 трлн рублей]. Конечно, сейчас этот процесс немного затормозился, но он не остановился. Люди продолжают развиваться, люди продолжают вкладываться. Буквально вчера я разговаривал с одним инвестором, он ввел в эксплуатацию новую пятизвездочную гостиницу, со СПА-центром, с развитием прилегающей территории, с пляжной зоной. То есть все равно Крым будет развиваться, это неизбежно", - добавил Хуснуллин.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в столице 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в городе до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.