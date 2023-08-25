Ежегодный рост предпринимательства в Москве достиг 10%

Сейчас в Москве работает более 817 тыс. предпринимателей, а также зарегистрировано свыше 1 миллиона 350 тыс. самозанятых

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ежегодный рост предпринимательства в Москве по численности субъектов и показателям их экономической деятельности составляет порядка 8-10%. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Александр Дерюгин.

"Сейчас четверть экономики города составляет непосредственно малое предпринимательство, это более трети занятого населения. <...> По сравнению с допандемийным периодом предпринимательство не только не утратило свои позиции, оно выросло. Мы видим, что ежегодно количественный рост предпринимательства составляет порядка 8-10%: как по численности самих предпринимателей, так и по численности занятой у предпринимателей рабочей силы, самих экономических показателей деятельности предприятий", - сказал он на сессии "Ближе к делу. Бизнес-среда города будущего" Московского урбанистического форума (МУФ).

Как сообщил во время дискуссии президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, сейчас в Москве работает более 817 тыс. предпринимателей, а также зарегистрировано свыше 1 миллиона 350 тыс. самозанятых. "Это дает 25% доходной части [городского] бюджета. <...> Бизнес и город развиваются вместе, помогая друг другу", - отметил он.

"Мы с вами являемся очевидцами того, как изменилась Москва за последние годы, особенно за последние 12 лет. <...> Изменилась, конечно, она усилиями предпринимательского сообщества, в первую очередь, это заслуга тех людей, которые решили на свой страх и риск заниматься предпринимательством. Вторая заслуга - это работа властей, именно они принимали те законы, которые позволили возрождаться предпринимательству. Именно органы власти сопровождают предпринимательскую деятельность, быстро и эффективно реагируют", - заметил Платонов и привел в пример меры поддержки, которые получил бизнес в условиях пандемии и санкций.

Поддержка от города

По словам Дерюгина, сейчас предпринимательство в Москве активно вырастает из рамок малого и среднего. "Количество таких предприятий год от года увеличивается. Например, в текущем году более 900 предприятий уже превысили критерии субъектов малого и среднего предпринимательства. И по сравнению с прошлым годом это на 25% больше", - уточнил замруководителя департамента. Он пояснил, что этому в том числе способствуют меры поддержки, которые власти Москвы постоянно модернизируют в зависимости от нужд и потребностей бизнеса, находясь с ним в постоянном контакте.

Так, чтобы повысить доступность городских услуг и сервисов для бизнеса, была проведена их цифровизация, и сейчас 85% из них предприниматели получают онлайн, продолжил Дерюгин. В целом среди самых востребованных мер он назвал те, которые помогают начать бизнес: первичные консультации - на них поступает 130-150 тыс. заявок в год, образовательные проекты - порядка 100 тыс. ежегодно, деловые мероприятия, а также цифровые услуги и сервисы - здесь число обращений достигает 150-160 тыс. в год. Однако основной интерес привлекают финансовые меры поддержки.

"У нас ежегодно реализовывается более 10 различных мер финансовой поддержки в зависимости от нужд предпринимателей. Это и прямые субсидии, и гранты, и программы льготного кредитования, и программы поручительства по кредитам. <...> Если в допандемийный период мы выдавали порядка нескольких сотен субсидий, то сейчас это уже тысячи субсидий. Количество кредитов - уже десятки тысяч. То есть город не только не сокращает меры поддержки, но и постоянно наращивает их. И вот как во взаимодействии с предпринимателями мы оперативно стараемся эту поддержку регулировать под текущую экономическую ситуацию", - добавил Дерюгин.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.