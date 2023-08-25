Суд по истребованию в пользу РФ имущества АО "Метафракс Кемикалс" начнется в сентябре

Ответчиками по делу выступают "Метахолдинг", "Тольяттихимбанк" и "Метафракс трейдинг"

ПЕРМЬ, 25 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края 8 сентября начнет рассмотрение иска Генпрокуратуры России об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций компании "Метафракс кемикалс" из чужого незаконного владения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС по итогам предварительного заседания суда.

"Рассмотрение дела назначается на 8 сентября в 11:00 [09:00 мск]", - объявила судья Татьяна Морозова.

Ответчиками по делу выступают "Метахолдинг", "Тольяттихимбанк" и "Метафракс трейдинг". Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о наложении ареста на имущество АО "Метафракс кемикалс". Руководству компании запрещено принимать решения о выплате дивидендов и совершать какие-либо действия, ухудшающие положение сотрудников. По информации надзорного органа, предприятие имеет стратегическое значение для страны, и оно было приватизировано без согласия правительства РФ.

Также в ходе заседания прокуратура приобщила к делу несколько документов, подтверждающих ее позицию. Помимо этого, прокуратура предоставила и приобщила к делу данные об иностранном владении предприятием, в том числе о наличии гражданства США у бенефициара предприятия Сейфеддина Рустамова, иностранном гражданстве бывшего бенефициара компании Дмитрия Рыболовлева, а также связи предприятия с одной из американских компаний. "За последние три года было выплачено более 6 млрд рублей в качестве дивидендов, которые ушли на счета компании в США", - отметил представитель прокуратуры.

АО "Метафракс кемикалс" является головным предприятием "Метафракс групп", оно расположено в городе Губахе Пермского края. В состав группы также входит компания "Метадинеа" с площадками в Пермском крае, Московской области и городе Кремс (Австрия). Кроме того, "Метафракс групп" включает в себя индустриальный парк "Карболит" (Московская область), трейдинговые компании в России, Швейцарии, Республике Корея и другие предприятия. "Метафракс кемикалс" при этом является одним из крупнейших производителей метанола и формалина в России, занимается производством формальдегида и синтетических смол.