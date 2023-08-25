Новое правительство Таиланда планирует увеличить доходы от туризма до $94 млрд к 2024 году

Сейчас показатель находится на отметке $54 млрд

БАНГКОК, 25 августа. /ТАСС/. Новое правительство Таиланда планирует увеличить доходы от туризма с нынешних 1,9 трлн батов ($54 млрд) до 3,3 трлн батов ($94 млрд) к 2024 году. Об этом новый премьер-министр Сеттха Тхависин написал на странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, туристы уже возвращаются в страну после снятия ковидных ограничений, в связи с чем необходимо улучшить организацию работы аэропортов и оптимизировать иммиграционные процессы. "Все это мы делаем для того, чтобы Таиланд вернулся к доходам от туризма с нынешних 1,9 трлн батов до 3,3 трлн батов к 2024 году", - сообщил он.

Кроме того, как отметил премьер, есть необходимость оценить пропускную способность аэропортов, в том числе в туристических провинциях. Тхависин возложил надежду на потенциал Таиланда стать главным туристическим центром Юго-Восточной Азии.

Туристический поток в Таиланд резко вырос после отмены в октябре 2022 года всех ограничений на въезд и режима ЧП, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Более 900 тыс. россиян посетили Таиланд с начала этого года. Всего королевство рассчитывает принять в этом году до 1,5 млн граждан РФ. В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. В том же году турпоток в королевство достиг рекордного уровня, в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны.