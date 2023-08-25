Хуснуллин считает необходимым восстановление плотины Каховской ГЭС

Вице-премьер правительства РФ отметил, что это позволит обеспечить подачу воды в Крым, Херсонскую и Запорожскую области

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Восстановление плотины Каховской ГЭС обеспечит подачу воды в Крым, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума.

"Надо Каховскую плотину восстанавливать. Для водоснабжения не только Крыма, потому что у нас водоканал, который на Крым идет, он привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивают и Запорожье, и Херсонскую область", - сказал он.

Хуснуллин уточнил, что сейчас рассматриваются два варианта водоснабжения Крыма, Запорожья и Херсона - с учетом восстановления плотины и без ее ремонта. "Мы и то, и другое отрабатываем. И сегодня у нас задача, чтобы в этих населенных пунктах, которые были записаны на эти каналы, чтобы вода была. <…> У нас была проблема с водоснабжением в Крыму - мы забурились, новые сделали подземные источники, сделали водоводы, перемычки между хранилищами. Вот эту работу мы один в один делаем на новых территориях", - отметил он.

Московский урбанистический форум открылся в Москве 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.