Новикомбанк на форуме "Армия-2023" заключил сделки на рекордные 300 млрд рублей

Соглашения направлены на достижение технологического суверенитета в таких отраслях, как авиа- и автомобилестроение, двигателестроение и других

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новикомбанк на полях прошедшего форума "Армия-2023" подписал соглашения на рекордную для банка сумму, превышающую 300 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"IX Международный военно-технический форум "Армия-2023" стал для Новикомбанка знаковым и продуктивным. На мероприятии опорный банк госкорпорации "Ростех" подписал соглашения с предприятиями и организациями промышленности на общую сумму более 300 млрд рублей. Этот результат стал рекордным за всю многолетнюю историю участия банка в форуме", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что заключенные соглашения направлены на достижение технологического суверенитета в таких отраслях, как авиа- и автомобилестроение, двигателестроение, композиционные и другие современные конструкционные материалы, медицинская техника, фармацевтика, радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии и телекоммуникации.

"Банк предоставит льготное кредитование российским промышленным предприятиям для реализации проектов по производству приоритетной продукции в рамках кластерной инвестиционной платформы. Среди подписанных соглашений с использованием этого нового механизма - соглашение с холдингом "Швабе". Оно направлено на развитие производства отечественных машин скорой медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, значительная часть заключенных соглашений предполагает использование различных мер господдержки. Среди них организация финансирования импортного контракта с привлечением инструментов Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), строительство лаборатории и производственно-учебного центра по программе "Промышленная ипотека", а также привлечение финансирования проектов по строительству областного родильного дома и диспансера фтизиатрии и инфекционных заболеваний в городе Магадан. Также банк заключил трехстороннее соглашение, которое касается импортозамещения и производства медицинской продукции, с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана (МГТУ) и консорциумом "Медицинская техника".

Новикомбанк также продолжит оказывать содействие авиастроительной отрасли и выступит организатором финансирования для реализации проектов концерна "Радиоэлектронные технологии" и предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

"Выполнение задач по достижению технологического суверенитета и структурной трансформации экономики, производству качественной конкурентоспособной продукции возможно только при эффективной поддержке финансовых институтов. Мы видим свою миссию в обеспечении финансирования промышленности на доступных условиях и поэтому используем все возможности, позволяющие снизить стоимость заемных средств для наших клиентов. Стратегия Новикомбанка полностью синхронизирована со стратегией нашего акционера, госкорпорации "Ростех", и все имеющиеся ресурсы банк централизованно инвестирует в промышленность, способствуя тем самым достижению приоритетных для страны целей", - подвела итоги форума председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приведены в сообщении пресс-службы.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходил с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе приняли участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.