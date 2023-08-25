РЖД и БЖД будут развивать инфраструктуру в направлении портов северо-запада

План развития рассчитан до 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) и Белорусская железная дорога будут сотрудничать в области модернизации и развития инфраструктуры в направлении портов северо-запада. Соответствующее соглашение в рамках Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение. Экспо" подписали заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "РЖД" Анатолий Храмцов и главный инженер Белорусской железной дороги Сергей Новодворский. Об этом сообщил корреспондент ТАСС в места событий.

План инфраструктурного развития рассчитан до 2026 года. Каждая из сторон будет реализовывать проекты на своей территории.

В плане предусматривается развитие направления Новосокольники - Дно - Батецкая - Луга I со строительством пяти разъездов. Также в перспективе предполагается развитие железнодорожных подходов к многофункциональному перегрузочному порту "Бронка".