Группа "Московская биржа" начинает расчет ежедневного индекса сахара

Новые индексы дополняют существующую на НТБ группу еженедельных региональных внебиржевых индикаторов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") 25 августа 2023 года начнет рассчитывать и ежедневно публиковать новую группу национальных ценовых индикаторов - ежедневных региональных индексов рынка сахара. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Новые индексы дополняют существующую на НТБ группу еженедельных региональных внебиржевых индикаторов.

НТБ будет ежедневно рассчитывать три индекса. Первый будет отражать стоимость сахара в Центральном федеральном округе, второй - в Приволжском, третий - одновременно в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

С 25 августа начинается расчет и публикация индекса, отражающего цену сахара в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (код индекса SUGAROTCSOU). Индексы Центрального и Приволжского федеральных округов будут запущены позднее, по мере увеличения производства сахара в этих регионах в новом сезоне.

Индексы будут рассчитываться на базе внебиржевых договоров, регистрируемых на НТБ участниками рынка, и отражать среднюю за день цену внебиржевых договоров купли-продажи сахара. В расчете учитываются сделки, заключенные на условиях отгрузки с заводов и заводских складов на условиях предоплаты.