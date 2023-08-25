ВТБ повысил ставки по краткосрочным вкладам до 9,15%

Повышение в целом составило 0,46-3,11 п.п.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ повысил ставки по краткосрочным вкладам в рублях с опциями пополнения и частичного снятия на 0,46-3,11 п.п., максимальная доходность по ним составит 9,15% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"ВТБ вновь улучшает условия по своим сберегательным продуктам. С 25 августа повышаются ставки по краткосрочным вкладам в рублях с опциями пополнения и частичного снятия для всех клиентских сегментов. Максимальная доходность увеличивается до 9,15% годовых", - сказали в пресс-службе, уточнив, что повышение в целом составило 0,46-3,11 п.п.

На прошлой неделе банк повысил ставки по линейке рублевых вкладов, максимальная доходность по ним составила 11% при размещении денег через дистанционные каналы обслуживания на срок три года.

"Повышение ставок по депозитам на длинный срок, которое мы провели на прошлой неделе, вызвало серьезной приток клиентов, желающих разместить свои средства с доходностью до 11%. Многие из них при открытии вклада говорили о своем желании получить повышенный процент и по коротким вкладам с возможностью пополнения и снятия средств, чтобы приумножить накопления для крупных покупок через несколько месяцев или иметь деньги "под рукой", но с выгодой. Поэтому с сегодняшнего дня мы предлагаем увеличенную доходность не только по безопциональным депозитам, но и по более гибким инструментам - выбор за нашими вкладчиками", - прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

С 22 августа ВТБ также повысил на 2 п.п. максимальные ставки по накопительным счетам в рублях. Максимальная доходность по ним составляет 12%.

Российские банки стали улучшать условия по своим сберегательным продуктам после внеочередного заседания совета директоров Банка России, которое состоялось 15 августа. На нем было принято решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Мера направлена на ограничение рисков для ценовой стабильности, поясняли в регуляторе.