ТМХ поставит РЖД 13 новых полностью российских электропоездов до конца 2023 года

Первый состав передали в рамках салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) поставит "Российским железным дорогам" 13 новых электропоездов ЭП2ДМ до конца 2023 года. Соответствующее соглашения подписано между компаниями в рамках международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Подписи под документом поставили начальник Центральной моторвагонной дирекции - филиала ОАО "РЖД" Алексей Колотов и генеральный директор ООО "ТМХ-Пассажирский транспорт" Александр Лошманов.

Первый состав был торжественно передан в рамках салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Он будет курсировать в Тюменской области с сентября 2023 года.

Электропоезд обладает возможностью посадки и высадки пассажиров как на высокие, так и на низкие платформы. Скорость электропоезда ЭП2ДМ составляет до 120 км/ч. В пассажирских салонах установлены новые пассажирские кресла, световые линии, USB разъемы для зарядки гаджетов; новые жидкокристаллические информационные табло. Локализация нового электропоезда находится на уровне 99%.

Новые электропоезда в 2023 году также отправятся в парки пригородных поездов Ярославской, Самарской,Пензенской, Свердловской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, в Республике Мордовия и в Пермском крае.