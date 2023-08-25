25 августа, 10:25,
обновлено 25 августа, 10:29

Пять стран ЕС требуют от ЕК продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года

Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии

ТАСС, 25 августа. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали обращение к Европейской комиссии (ЕК) с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус на пресс-конференции по итогам встречи с представителями четырех стран, посвященной продлению после 15 сентября запрета импорта украинского зерна.

"Мы выработали общую позицию, которую представим на ближайшем совете", - сказал он.

"Мы поддерживаем запрет ввоза [зерна с Украины] в наши страны до конца года. Это будет наш запрос. Мы опять выступаем с такой инициативой, чтобы этот запрет был продлен до конца года. Это наша твердая позиция, нас всех", - подчеркнул министр. По его словам, также пять стран хотят, чтобы список был "эластичным", то есть чтобы страны могли вносить туда другие продукты или вычеркивать их.

В новость внесена правка (13:57 мск) - передается с уточнением формулировки во втором предложении, верно - продлению после 15 сентября запрета импорта. 

Теги:
БолгарияУкраинаРумынияСловакияВенгрияПольша
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