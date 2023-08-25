Хуснуллин отметил неэффективное использование градостроительных полномочий в регионах

По словам вице-премьера правительства, в современной России каждый метр в населенном пункте должен выполнять какую-то функцию: жилья, рабочего места и благоустройства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Регионы РФ неэффективно используют градостроительные полномочия, и основной проблемой в планировании населенных пунктов остаются устаревшие советские подходы к распоряжению землей. Об этом заявил ТАСС вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума.

"Во многих населенных пунктах мы пожинаем плоды градостроительных нормативов проектирования Советского союза. А жизнь поменялась. Это надо исправлять. <...> Мы отдали полномочия по градостроительству на региональный уровень, но я много езжу по стране и вижу, что, к сожалению, пока эти полномочия не используются эффективно", - сказал он.

В современной России каждый метр в населенном пункте должен выполнять какую-то функцию, считает Хуснуллин: жилья, рабочего места, благоустройства. В то время как в советское время земля в населенных пунктах капиталом не считалась, что заложило экономически необоснованные решения в генпланы городов и диктовало на протяжении десятилетий их развитие.

"В чем проблема с системой? - У нас многие генеральные планы городов были запланированы в Советском союзе. В Советском союзе у нас была идеология партии, что будет общность советских людей, все будет общее. <...> Подход, когда земля ничего не стоила, привел к решениям, которые сложно исправить", - отметил вице-премьер.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.