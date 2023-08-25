Московская строительная компания примет участие в нацпроекте "Производительность труда"

Проект поможет компании оптимизировать внутренние и внешние процессы, повысить квалификацию персонала

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Строительная компания "СУ-555" в Москве примет участие в национальном проекте "Производительность труда" после подписанного в пятницу соглашения. Об этом сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Правительство Москвы подписало соглашение со строительной компанией "ГК "СУ-555" об участии в национальном проекте "Производительность труда" в рамках специального бизнес-дня Московского урбанистического форума - 2023", - сказала Багреева.

По ее словам, строительство является одной из пяти приоритетных отраслей, предприятия которых участвуют в проекте "Производительность труда". Он поможет компании оптимизировать внутренние и внешние процессы, повысить квалификацию персонала.

Как уточнили в пресс-службе департамента экономической политики и развития, компания "ГК "СУ-555" специализируется на строительстве муниципальных объектов на территории Москвы и Московской области. Среди социальных построек - современные детские сады и школы, административные объекты, представленные зданиями ОМВД. Кроме того, компания является одним из генеральных подрядчиков в программе реновации жилья в Москве.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.