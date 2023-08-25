Моди заявил об укреплении партнерства Индии и Греции в областях безопасности и экономики

По словам премьер-министра Индии, стороны договорились расширить сотрудничество в военной промышленности и в сферах обороны и безопасности, инфраструктуры, сельского хозяйства, образования, новых технологий и развития навыков

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Индия и Греция намерены развивать сотрудничество в таких областях, как безопасность, экономика, торговля, сельское хозяйство. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в Афинах на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

"Отношения с Грецией выходят на стратегический уровень. Мы решили расширить наше сотрудничество в сферах обороны и безопасности, инфраструктуры, сельского хозяйства, образования, новых и перспективных технологий и развития навыков, а также укрепить наше стратегическое партнерство", - сказал Моди, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

Он отметил, что стороны договорились расширить возможности отношений в военной сфере, а также в оборонной промышленности, обсудили вопросы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и кибербезопасности. "Мы с премьер-министром согласны с тем, что наша двусторонняя торговля быстро растет, и существует огромный потенциал для ее увеличения в будущем. Поэтому мы решили удвоить нашу двустороннюю торговлю к 2030 году", - сообщил глава индийского правительства.

Моди также отметил, что Индия и Греция договорились в ближайшее время заключить соглашение о партнерстве в области миграции и мобильности. Премьер Индии добавил, что Греция выразила свою поддержку соглашению о торговле и инвестициях между Индией и ЕС. По вопросу Украины обе страны поддерживают необходимость дипломатии и диалога, указал он.

Премьер также выразил благодарность за награждение его Большим крестом ордена Почета, который вручила Моди в пятницу президент Греции Катерина Сакелларопулу.