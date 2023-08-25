В ВЭБ.РФ считают возможным увеличение экспорта продукции АПК до $60 млрд

Главный экономист госкорпорации Андрей Клепач отметил, что для этого необходимо решить логистические проблемы

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Объем экспорта продукции АПК из России при решении логистических проблем в среднесрочной перспективе может превысить $60 млрд. Об этом заявил в Барнауле на форуме "Зерно Сибири" главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"У нас потенциал экспорта очень большой. Но без решения логистических проблем его дальше невозможно нарастить <…>. [При решении этих проблем] объем экспорта, на наш взгляд, может вырасти до $60 млрд и выше. В первую очередь в ту же Азию, Иран, Пакистан и Африку, и не только в виде гуманитарной помощи", - сказал Клепач.

Он добавил, что доходность АПК упирается в потолок по объему экспорта сельхозпродукции и издержки. В действующей сейчас госпрограмме по развитию села делается ставка на значительном увеличении посевных площадей, но без возможности реализации собранного урожая это приведет лишь к снижению доходов. "Я думаю, надо совместными усилиями с экспертным сообществом, ассоциациями вырабатывать какое-то стратегическое видение развития сельского хозяйства", - отметил эксперт.

По его словам, для реализации экспортного потенциала России необходимо развивать портовую логистику, погранпереходы железных дорог, строить свой зерновой флот, подчеркнул он. "Для этого нужно время, но все возможно", - подытожил Клепач.

В 2022 году Россия экспортировала продукции АПК на сумму более $41,5 млрд. Это на 12% больше показателя 2021 года. География российского аграрного экспорта охватывает около 160 стран мира. При это экспорт в дружественные страны достиг 82% от общего объема.