"Цифровые кафедры" выпустят свыше 385 тыс. человек до конца 2025 года

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2030 году дополнительную квалификацию получат уже 900 тыс. студентов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Проект "Цифровые кафедры" по повышению квалификации в сфере IT до конца 2025 года выпустит свыше 385 тыс. специалистов, а к 2030 году дополнительную квалификацию получат уже 900 тыс. студентов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам конференции "Э+вузы" на площадке АНО "Цифровая экономика".

"Проект "Цифровые кафедры" играет ключевую роль в вопросе получения студентами востребованной IT-специальности. К 2025 году они должны выпустить свыше 385 тыс. человек, а к 2030 году дополнительную квалификацию по IT-профилю получат уже 900 тыс. студентов", - сообщил Чернышенко.

В рамках проекта студенты в дополнение к своей основной специальности могут получить квалификации по IT-профилю, пояснили в аппарате вице-премьера. В проекте могут участвовать как студенты, обучающиеся по IT-специальностям, так и те, чья основная квалификация не связана со сферой IT. В первом случае студенты могут расширить свои профессиональные возможности, во втором - получить навыки по созданию алгоритмов, программному обеспечению и работе с базами данных.

"119 вузов проекта разработали образовательные программы, которые будут запущены уже в этом учебном году. Первый этап проверки прошли 558 (64%) из 874 программ. Из оставшихся 316 (36%) программ 295 были доработаны на втором этапе проверки", - отметила директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова, чьи слова привели в аппарате вице-премьера.

Проект, инициированный в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", реализует Минцифры РФ совместно с Минобрнауки с 2022 года.