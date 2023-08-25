Exeed планирует в 2024 году вывести на рынок России гибридный автомобиль

В компании сообщили, что технологическое обновление коснется одной из моделей бренда

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Китайский бренд Exeed планирует представить на российском рынке в первом квартале 2024 года гибридный автомобиль. Об этом говорится в сообщении компании.

"Гибридную серию автомобилей планируют представить на российском рынке в 1 квартале 2024 года. <…> Технологическое обновление коснется одной из текущих моделей бренда", - сказано в сообщении.

Автомобиль будет иметь больший запас хода благодаря сочетанию бензинового и электрических двигателей, которые могут работать отдельно или совместно.

В настоящий момент в России представлены четыре модели бренда - кроссоверы LX и RX, а также внедорожники TXL и VX. В начале 2024 года в продаже также появятся электромобили Exlantix (суббренд Exeed).