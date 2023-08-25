"Аэрофлот" начал продажу билетов на прямой рейс из Красноярска в Новокузнецк

Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100, оператором рейса станет авиакомпания "Россия"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямой рейс из Красноярска в Новокузнецк и обратно, который будет выполняться с 27 декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Полеты будут выполняться, начиная с 27 декабря, по средам и субботам на самолетах Superjet 100, оператором рейса станет авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Новокузнецк станет 19-м пунктом, в который группа "Аэрофлот" выполняет рейсы из Красноярска. "Новый прямой маршрут свяжет второй по величине населения город Кузбасса с экономическим, образовательным и культурным центром Восточной Сибири, что открывает новые возможности для внутреннего туризма и деловых поездок", - уверены в авиакомпании. Кроме того жители Кузбасса смогут, минуя Москву, путешествовать по маршрутной сети группы "Аэрофлот" из Красноярска.