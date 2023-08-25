Все регионы России войдут в проект цифровой вертикали стройотрасли до конца 2023 года

В проекте уже участвуют 74 региона, уточнила советник главы Минстроя Елена Звонарева

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Все регионы России до конца текущего года войдут в проект по созданию цифровой вертикали строительной отрасли. Об этом сообщила советник главы Минстроя РФ Елена Звонарева на стратегической сессии по вопросам цифровизации строительства в Саратове.

По ее словам, в проекте уже участвуют 74 региона.

"У [зампредседателя правительства РФ Марата] Хуснуллина, у нас изначально был KPI - 40 регионов. Но когда уже цифра пошла за 60, Хуснуллин сказал - 89 [регионов] на конец года", - сказала Звонарева.

В беседе с корреспондентом ТАСС она подтвердила, что на новых территориях также ведется работа по цифровизации. "Там есть проблематика - это сейчас нужно взаимодействие с Росреестром, картматериалы, полностью наполнение баз данными, граддокументация на основе большой проработки. Поэтому идем по пути немного отличающемуся, именно в нюансах. Но общий путь, он у всех абсолютно один, просто им времени побольше нужно будет", - добавила Звонарева.

Проект по созданию цифровой вертикали строительной отрасли предполагает информационную систему управления строительством, которая позволяет перевести весь документооборот в юридически значимый цифровой вид, создавая единое пространство для коммуникации всех участников строительства.

Как сообщил на стратсессии зампред правительства Саратовской области Павел Мигачев, регион вошел в пилотный проект по цифровизации строительной отрасли в ноябре 2022 года. "Создание цифровой вертикали позволит решить целый спектр задач: автоматизация и ускорение процессов, оптимизация затрат, минимизация ошибочных решений", - пояснил он.