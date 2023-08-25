Эксперт: урожай подсолнечника в России в 2023 году может достигнуть рекордных 17 млн тонн

Также планируют собрать около 6 млн тонн сои, но этот показатель близок к прошлогоднему, добавил гендир аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Валовый сбор подсолнечника в России может достичь в 2023 году рекордного показателя в 17 млн тонн, рассказал на проходящем в Барнауле форуме "Зерно Сибири" генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко. Также планируют собрать около 6 млн тонн сои.

"Идем на рекорд по подсолнечнику, где-то 16,6 млн тонн, может, немножко выше, -16,8, можем к 17 млн подобраться, если погода будет благоволить. По сои будет около 6 млн тонн с высокой урожайностью, но этот показатель близок к прошлогоднему", - сказал Петриченко.

В 2022 году в стране собрали 16,35 млн тонн подсолнечника.

Он добавил, что урожай рапса прогнозируют на уровне 4 млн тонн, что на 500 тыс. тонн ниже показателя прошлого года. Валовый сбор лен-кудряша снизится с 1,73 до 1,16 млн тонн. Причиной послужило значительное снижение посевных площадей по этим культурам. Рапс был высеян на площади 2,1 млн га (в 2022 году - на 2,34 млн га), лен-кудряш - на 1,41 млн га (2,09 млн га в 2022 году).