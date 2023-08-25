Хуснуллин: Московский урбанистический форум заложил основу благоустройства столицы

Вице-премьер РФ отметил, что мероприятие было задумано мэром Сергеем Собяниным как возможность собирать лучших урбанистов со всего мира, чтобы перенимать их опыт

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/ Основы комплексного благоустройства столичного региона заложены благодаря Московскому урбанистическому форуму (МУФ), сказал вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе публичного интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках МУФ-2023.

"То, что в Москве сегодня такое благоустройство сделано гигантское, просто масштабное, которое охватило весь город, основа этого благоустройства была заложена на урбанфоруме", - сказал он.

По словам вице-премьера, сам форум был задуман Сергеем Собяниным как возможность собирать лучших урбанистов со всего мира, чтобы перенимать их опыт. "Когда мы собрали их первый раз, мы были неизвестной площадкой в мире, поэтому многие международные специалисты не хотели ехать, отнеслись к этому несерьезно. Но после первого форума как-то все так пошло <...>, и мы действительно взяли много полезного", - уточнил Хуснуллин.

В частности, по его утверждению, именно мэр "сразу уловил" перспективность благоустройства городской среды. "Честно скажу, у меня немножко были сомнения, нужно ли <...> столько много средств вкладывать в благоустройство города. В тот момент мне казалось, что проблема с пробками - это номер один, все остальное потом. А мэр как-то сразу сказал, что будущее за благоустройством", - добавил Хуснуллин.

По его информации, идея вдвое увеличить протяженность метро также родилась в процессе работы на столичном урбанфоруме. "В 2011-2012 годах в это никто не верил, это казалось фантастикой, потому что Москва по протяженности метро и так была на третьем месте в мире. Но именно на урбанфоруме было определено, что развитие общественного транспорта - это единственная возможность спасти город от пробок, основная, все остальное - прикладное", - рассказал вице-премьер.

При этом само понятие столичной агломерации, согласованного развития Москвы и Московской области, родилось в ходе работы урбанфорумов, как принятый на вооружение опыт многих стран мира. "Со временем Москва сама стала задавать свою урбанистическую повестку, теперь уже к нам стали приезжать и нашим практикам учиться", - добавил Хуснуллин.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.