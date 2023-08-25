РЖД сообщили о своевременном замещении комплектующих из недружественных стран

В холдинге отметили, что это "позволило достойно ответить на современные вызовы и обеспечить бесперебойность перевозок"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) смогли своевременно заместить комплектующие из недружественных стран для обеспечения бесперебойных перевозок, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение. Экспо".

"Особенно важно, что мы смогли своевременно провести работу по замещению комплектующих из недружественных стран, что позволило достойно ответить на современные вызовы и обеспечить бесперебойность перевозок", - отметил он.

Белозеров подчеркнул, что холдинг РЖД входит в пятерку самых высокотехнологичных и быстрых, адаптирующихся к изменениям мировых железнодорожных компаний. А техника, работающая на сети железных дорог, в некоторых случаях превосходит лучшие образцы иностранной продукции.

"Для сохранения и укрепления лидирующих позиций нам совместно с машиностроительными холдингами предстоит на горизонте до 2030 года обеспечить разработкой и внедрение ряда инновационных технологий таких, как водородные силовые установки, беспилотного управления, ВСМ, при этом опираясь на собственные компетенции и возможности", - заключил Белозеров.