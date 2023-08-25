Биржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Ситуация с ценами на бензин в России

Она превысила 72 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов впервые поднялась выше 72 тыс. рублей за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,99%, до 72,458 тыс. рубля за тонну, что является новым рекордом. Стоимость бензина этой марки обновляет рекордное значение третий день подряд.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,76%, до 66,529 тыс. рубля за тонну, бензин Аи-92 - на 1,05%, до 63,086 тыс. рубля за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 2,29%, до 66,623 тыс. рубля за тонну, топочного мазута - выросла на 2,01%, до 33,787 тыс. рубля за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 6,59%, до 26,642 тыс. рубля за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 6,44%, до 22,587 тыс. рубля за тонну.