Промсвязьбанк открыл офис на территории Запорожской АЭС

На территории АЭС установлены семь банкоматов ПСБ и порядка 20 платежных терминалов в столовых и физкультурно-оздоровительном комплексе

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл мини-офис на территории Запорожской АЭС, сообщается в Telegram-канале станции.

"На территории Запорожской АЭС открыт мини-офис банка ПСБ. Теперь сотрудники предприятия могут оперативно обратиться за персональной консультацией по продуктам и услугам банка, а также оформить зарплатную карту непосредственно на рабочем месте", - говорится в сообщении.

Как отметил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, ПСБ является партнером станции. Благодаря открытию офиса сотрудники станции смогут оперативно решать вопросы банковского обслуживания.

Отмечается, что на территории АЭС установлены семь банкоматов ПСБ и порядка 20 платежных терминалов в столовых и физкультурно-оздоровительном комплексе.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.