Членство в клубе бесплатное

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Клуб экспортеров Московской области открыли в регионе, он подразумевает более тесное взаимодействие между предпринимателями в части обмена опытом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"В Подмосковье создали "Клуб экспортеров Московской области". Он организован Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фондом ВЭД)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что членство в клубе бесплатное. Его участниками могут стать компании, зарегистрированные на территории области. Это могут быть и действующие экспортеры, и компании, которые только планируют развивать экспортное направление. Предполагается, что компании - члены клуба смогут более тесно взаимодействовать со своими коллегами, обмениваться опытом в части внешнеэкономической работы, вырабатывать лучшие экспортные практики и делиться историями успеха.