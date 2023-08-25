В АКОРТ сообщили о сохранении стоимости базового набора школьных товаров в России

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что некоторые позиции даже подешевели по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Стоимость базового набора школьных товаров в России в 2023 году остается на уровне прошлого года, а некоторые позиции даже подешевели. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев, слова которого приводит пресс-служба ассоциации.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому сумма затрат на подготовку одного школьника к новому учебному году по всем статьям расходов выросла почти на 10 тыс. рублей (или почти на 30%) по сравнению с 2022 годом, до 43 029 рублей.

"В целом стоимость базового набора для школьника в 2023 году остается на уровне прошлого года, а по отдельным позициям в различных торговых сетях ее даже удалось снизить. В первую очередь, это произошло за счет активного развития собственных торговых марок торговых сетей - членов АКОРТ, а также расширения предложения отечественных производителей на полках. Поэтому наши показатели ниже тех данных, которые приводит ВЦИОМ", - сказал Караваев.

Так, по его словам, минимальная стоимость школьного ранца составляет 299 рублей, более дорогие варианты с дизайном стоят ближе к 2 тыс. рублей. Базовый набор необходимых канцелярских принадлежностей обойдется в районе 300-400 рублей, что соответствует стоимости 2022 года.

"По части позиций при этом отмечается уменьшение цены. Например, в этом году выгоднее можно приобрести школьные пеналы (в отдельных сетях стоимость сократилась на 38%), карандаши, авторучки. Также у потребителя есть возможность купить школьную и спортивную форму в пределах 3-4 тыс. рублей за полный комплект", - продолжил председатель президиума ассоциации.

Караваев подчеркнул, что ключевая задача федерального ретейла - обеспечить широкий выбор и ценовую доступность товаров. "Сети поддерживают широкий ассортимент в категории "школьные товары", и у любого покупателя есть возможность подготовить ребенка в школу, исходя из его финансовых возможностей", - указал он.