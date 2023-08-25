"Сибур" начал строительство завода полипропилена мощностью 570 тыс. тонн в Тобольске

Запуск производства запланировали на 2027 год

ТОБОЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. "Сибур" начал строительство нового производства полипропилена (ДГП-2) мощностью 570 тыс. тонн на "Запсибнефтехиме" в Тобольске, передает корреспондент ТАСС с мероприятия, посвященного погружению первой сваи в основание нового завода. Запуск производства запланирован на 2027 год, благодаря ему Россия войдет в топ-5 мировых производителей полипропилена.

"На строительной площадке в Тюменской области забита первая свая в основание нового завода по производству полипропилена, который станет частью уже действующего комплекса "Запсибнефтехим". Сигнал к началу торжественной церемонии дал министр энергетики России Николай Шульгинов. В мероприятии, посвященном погружению первой сваи в основание нового завода, приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления "Сибура" Михаил Карисалов", - сообщили в компании.

Проект ДГП-2 реализуется в рамках заключенного в январе 2022 года соглашения между "Сибуром" и Минэнерго РФ о модернизации действующих и создании новых мощностей. Объем инвестиций в проект составит около 195 млрд рублей, что почти вдвое превышает обязательства, которые компания приняла на себя в рамках соглашения, отмечает компания.

В состав производства войдет установка дегидрирования пропана мощностью 550 тыс. тонн и установка полимеризации пропилена мощностью 570 тыс. тонн. Таким образом, мощности производства полипропилена на тобольской площадке "Сибура" вырастут в 1,5 раза - с нынешних 1 млн тонн до 1,5 млн тонн в год. Текущие совокупные мощности "Сибура" по выпуску базовых полимеров (полиэтилен и полипропилен) превышают 4,4 млн тонн.

"Это важный для развития нефтегазохимической отрасли проект. Он позволит дополнительно вовлечь в углублённую переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Расширение ассортимента марок полипропилена поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров", - сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Сибур" последовательно развивает в Тобольске производство полимеров, которые востребованы российской промышленностью. Мы видим растущий спрос на решения из современных синтетических материалов в целом ряде социально значимых отраслей, включая строительство, медицину, упаковку, сельское хозяйство. Новый проект компании позволит повысить защищенность уже имеющегося спроса на полипропилен со стороны наших партнеров-производителей конечной продукции и обеспечить перспективные потребности отечественных переработчиков в этом полимере", - добавил глава компании Михаил Карисалов.

Создание нового производства направлено на повышение защищенности уже имеющихся цепочек производства конечной продукции, стимулирование дальнейшего развития дальнейшей переработки полимеров внутри страны и создание потенциала для увеличения несырьевого экспорта. Среднегодовой прирост переработки полипропилена в России, начиная с 2014 года, составляет более 100 тыс. тонн в год. А без учета эффекта 2022 года, где был временный фактор перенастройки логистических потоков - и того больше, около 137 тыс. тонн в год, подчеркнули в "Сибуре".

О компании

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая производственные площадки в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в ТЭК, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.

"Запсибнефтехим" - проект "Сибура", строительство которого завершилось в мае 2019 года. После выхода на проектную мощность он стал крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект представляет собой установки по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Бюджет комплекса составляет $8,8 млрд.