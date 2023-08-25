"Новатэк" может выплатить за первое полугодие 34,5 рублей на акцию дивидендов

Общая сумма дивидендов составит 104,7 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 34,5 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма дивидендов составит 104,7 млрд рублей.

Совет директоров также одобрил внесение изменений в программу биржевых облигаций "Новатэка" серии 001Р от 29.12.2016 года. Общий объем программы был расширен с 75 млрд до 150 млрд рублей.

Внеочередное собрание акционеров состоится в форме заочного голосования 29 сентября 2023 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 10 октября 2023 года.

В 2022 году размер дивидендов компании с учетом промежуточных составил 105,58 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов - 319,9 млрд рублей.

ПАО "Новатэк" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания ведет разведку, добычу и переработку газа и жидких углеводородов. Крупнейшими акционерами "Новатэка" (по последним открытым данным) являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%.