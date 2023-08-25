Британия отказалась говорить о сроках достижения торгового соглашения с Индией

Как отметила министр по делам бизнеса и торговли королевства Кеми Бэйднок, сторонам еще предстоит согласовать позиции по наиболее чувствительным темам

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Великобритания близка к заключению соглашения о свободной торговле с Индией, однако о конкретных сроках достижения договоренностей пока говорить рано. Об этом заявила министр по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства Кеми Бэйднок.

"Сейчас мы на финальной стадии [переговоров о соглашении о свободной торговле]. Я не могу установить дедлайн, все может произойти, - сказала Бэйднок, слова которой приводит газета The Independent, в ходе своего визита в Индию. - Я не хочу завышать ожидания, но я очень оптимистично настроена. Я работаю тесно со своим коллегой министром [торговли и промышленности Индии] Пиюшем Гоялом, чтобы гарантировать, что мы сможем добиться чего-то обоюдно выгодного".

При этом британский министр признала, что сторонам еще предстоит согласовать позиции по наиболее чувствительным темам. "Как и в любых переговорах, самые тяжелые вопросы остаются на конец", - подчеркнула она.

Индия и Великобритания возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле в январе 2022 года и рассчитывали их завершить к индийскому празднику Дивали, который отмечался в прошлом году в октябре. Однако по состоянию на конец апреля текущего года страны согласовали лишь 13 из 26 положений, которые предлагаются в документе.

В мае агентство Reuters сообщило, что Индия и Великобритания не смогут заключить соглашение о свободной торговле до конца текущего срока индийского премьер-министра Нарендры Моди (истекает в следующем году). По словам источников агентства, Нью-Дели и Лондон не могут договориться об уступках в отношении пошлин, введенных Индией на импорт автомобилей и спиртных напитков. Кроме того, британские власти заинтересованы в том, чтобы компании в случае возникновения споров могли обращаться сразу в международный арбитраж, тогда как индийское правительство считает, что сначала нужно исчерпать средства правовой защиты внутри каждой из стран.

Товарооборот Индии и Великобритании в 2022 году составил $31,3 млрд. Стороны рассчитывают его удвоить к 2030 году.