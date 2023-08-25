25 августа, 12:22

На Ставрополье заявили о риске срыва осеннего сева из-за роста цен на топливо

Депутаты региона сообщили, что готовы выходить с законодательными инициативами на федеральный уровень для стабилизации ситуации

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Депутаты думы Ставрополья направили обращение в правительство РФ из-за риска срыва осенних полевых работ в связи с ростом цен на топливо. Аграрии региона обеспечены дизельным топливом и бензином наполовину, сообщили журналистам в краевом парламенте.

"Резкий рост мелкооптовых цен на топливо и его нехватка на региональных нефтебазах могут привести к срыву осенних полевых работ в Ставропольском крае. Сегодня в регионе в наличии имеется 41,8 тыс. тонн дизельного топлива и 4,2 тыс. тонн бензина. Соответственно, это составляет 43% и 49,4% от потребности аграриев для завершения уборки пропашных культур и подготовки к осеннему севу", - говорится в сообщении управления по информации и связям с общественностью краевой думы.

Обращение за подписью председателя парламента Николая Великданя направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. "Существует вероятность дальнейшего роста цен на топливно-смазочные материалы, что неблагоприятно скажется на финансовом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей края при проведении сезонно-полевых работ. В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и своевременного проведения сезонно-полевых работ прошу вас, Михаил Владимирович, оказать содействие в решении вопроса по снижению цен нефтяными компаниями на нефтепродукты", - говорится в документе.

Аналогичное обращение депутаты направили в Минсельхоз РФ. В краевом парламенте пояснили, что на Ставрополье коммерческая оптовая цена на дизельное топливо сложилась на уровне 72 450 рублей за тонну. С 1 июня 2023 года стоимость выросла на 26,5%. Депутаты отмечают, что готовы выходить с законодательными инициативами на федеральный уровень для стабилизации ситуации. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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