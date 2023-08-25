В РЖД сообщили о наличии предпосылок для технологической работы ВСМ в России

Холдинг видит у себя компетенции перевозчика и эксплуатанта инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали, отметил его глава Олег Белозеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Все предпосылки для работы высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) с технологической точки зрения в России есть, заявил глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров в ходе Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение. Экспо".

"Все предпосылки для технологической работы ВСМ есть", - сказал он. Белозеров подчеркнул, что РЖД видят у себя компетенции перевозчика и эксплуатанта инфраструктуры ВСМ.

При этом холдинг ожидает, что будет выступать лишь одним из участников в проекте. "Мы предполагаем, что будем одним из участников. Не традиционная схема, что мы как железные дороги все берем на себя и все делаем, - нет. Это коммерческий проект, который должен иметь окупаемость, где будут участники, каждый отвечающий за свои риски. Мы на сегодняшний момент себя пока видим в роли перевозчика, поскольку у нас компетенция присутствует, и компетенция по эксплуатации инфраструктуры", - отметил он.

Глава РЖД добавил, что холдинг может стать и участником концессионера, но при этом не имеет права довлеть в этом проекте.

"Отдельно риск, который должен быть на строителе, кто-то должен взять на себя риск за подвижной состав", - заключил Белозеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра заявил, что наступил момент для реализации проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Накануне Сбербанк выразил готовность принять участие в синдикате крупнейших банков в финансировании ВСМ Москва - Санкт-Петербург.