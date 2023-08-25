Вьетнам присоединился к системе трансграничных платежей стран Юго-Восточной Азии

По словам главы Банка Индонезии Перри Варджио, это решение поспособствует развитию торговли и инвестиций между странами АСЕАН и упрочнит их позиции в условиях неопределенности курса доллара

БАНГКОК, 25 августа. /ТАСС/. Центральный банк Вьетнама присоединился к инициативе пяти других стран Юго-Восточной Азии по развитию механизмов трансграничных платежей, в том числе с использованием национальных валют. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Государственный банк Вьетнама официально присоединился к программе в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области региональных платежных систем <...> [Это позволит сделать платежи между странами] более удобными и доступными как для частных лиц, так и для предприятий", - отмечается в нем. Данный шаг не только будет "способствовать развитию торговли и инвестиций" между участниками этой инициативы, но и "повысит их устойчивость в условиях глобальной неопределенности обменного курса" доллара, устанавливаемого американской Федеральной резервной системой, заявил глава Банка Индонезии Перри Варджио, слова которого приводит агентство Reuters.

Вопрос построения эффективной системы международных платежей входит в число наиболее значимых для участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В кулуарах саммита G20, прошедшего 14 ноября 2022 года на Бали, они приняли меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области региональных платежных систем. Он был подписан представителями центральных банков Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда. Кроме того, по итогам саммита АСЕАН, который прошел в индонезийском городе Лабуан-Баджо в мае этого года, страны приняли декларацию, в которой выразили намерение активно расширять использование национальных валют при осуществлении финансовых операций друг с другом.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.