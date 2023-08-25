Россия с 30 августа понизит экспортную пошлину на пшеницу

Размер пошлины снизится до 3,729 тыс. руб. за тонну

МОСКВА 25 августа. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 30 августа по 5 сентября 2023 года включительно понижается до 3,729 тыс. руб. против действующей сейчас ставки на уровне 4,27 тыс. руб. за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 431,8 руб. за тонну против действующей сейчас ставки в размере 860,3 руб. за тонну, пошлина на кукурузу также будет понижена до уровня 1,932 тыс. руб. против 2,495 тыс. руб. за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $237,6 за тонну, на ячмень - $ 175,5 за тонну, на кукурузу - $ 198,3 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.