Эксперт: РФ экспортировала в 2022-2023 годах рекордные с 2008 года 802 тыс. тонн муки

Гендир аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко добавил, что в 2023 году в России произведут около 9,4 млн тонн продукта

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Россия экспортировала в сельскохозяйственном сезоне 2022-2023 годов 802 тыс. тонн муки, что на 64% больше показателя предыдущего сезона, рассказал на форуме "Зерно Сибири" в Барнауле генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко. Это рекордный с 2008 года показатель, который может повториться в 2023-2024 годах.

"В ушедшем сезоне мы экспортировали [более] 800 тыс. тонн муки. В этом сезоне уже есть примерные данные за июль и август, идем примерно по тому же графику, что и в прошлом сезоне. Поэтому, может быть, мы получим 700-800 тыс. тонн экспорта муки", - сказал Петриченко.

Из его презентации следует, что за прошедший сезон было экспортировано 802 тыс. тонн муки, этот показатель - рекордный за последние 15 лет. В сезоне 2021-2022 годов Россия экспортировала 489 тыс. тонн муки.

Петриченко добавил, что в 2022 году производство муки в России выросло с 9,06 млн до 9,47 млн тонн. "Думаю, в 2023 календарном году будет примерно столько же - где-то 9,4 млн тонн муки", - уточнил он.

По словам Петриченко, в общем объеме экспорта муки в 2022-2023 годах на Ирак пришлось 24% (рост почти вдвое по сравнению с прошлым годом), Грузию - 23%, Китай нарастил экспорт вдвое - с 4% до 8%, Турция, наоборот, сократила экспорт с 8% до 4%. В наступившем сезон наибольшую активность проявляют Китай с Гонконгом, Ирак и Грузия.