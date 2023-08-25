Huawei и Ericsson заключили соглашение о взаимном лицензировании патентов

Договоренности охватывают продажи сетевых инфраструктурных решений и потребительских устройств

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китайская компания Huawei и шведская телекоммуникационная компания Ericsson подписали долгосрочное соглашение о взаимном лицензировании патентов, необходимых для широкого спектра стандартов, в том числе мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом говорится в пресс-релизе китайской компании.

Договоренности охватывают продажи сетевых инфраструктурных решений и потребительских устройств, а также предоставляют сторонам доступ к патентованным, стандартизированным технологиям друг друга во всем мире, отмечается в сообщении.

"Мы рады заключить долгосрочное глобальное соглашение о перекрестном лицензировании с Ericsson", - отметил глава отдела интеллектуальной собственности Huawei Алан Фань. "Компании признают ценность интеллектуальной собственности друг друга, и это соглашение создает более прочную патентную среду", - добавил он.

За последние 20 лет, как указывается в документе, Huawei внесла основной вклад в разработку главных стандартов ИКТ, в том числе для сотовой связи, Wi-Fi и мультимедиа. В 2022 году китайская компания стала лидером по количеству заявок в Европейское патентное ведомство на выдачу патентов - более 4,5 тыс.