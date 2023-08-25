Путин распространил на охранные госпредприятия в зоне СВО выплаты в случае смерти и ран

Они составят 5 млн руб. в случае гибели и 3 млн руб. при ранении

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Выплаты 5 млн руб. в случае гибели и 3 млн руб. при ранении будут распространяться в том числе на сотрудников охранных госпредприятий в новых регионах РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее аналогичные выплаты были назначены в случае гибели или ранения военнослужащих и других участников специальной военной операции. Новым указом эта мера социальной поддержки распространена на работников государственных охранных предприятий, создаваемых в соответствии с принятым в 2023 году законом о мерах по усилению охраны общественного порядка и безопасности в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В этом законе прописаны, в частности, деятельность Центра специального назначения "Охрана" в Запорожской области и вопросы создания в новых регионах других специализированных охранных госпредприятий.

"Установить, что на работников [соответствующих] государственных предприятий <…> распространяются следующие меры социальной защиты: в случае гибели (смерти) таких работников при исполнении ими уставных задач и функций данных предприятий <…> осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях [членам семьи] <…>, - говорится в указе президента. - Таким работникам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении уставных задач и функций данных предприятий <…> осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей".

Указ вступил в силу со дня опубликования.