Россия сохранила пошлину на экспорт подсолнечного масла в сентябре на нулевом уровне

При этом пошлина на экспорт подсолнечного шрота в сентябре вырастет до 7,995 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в сентябре 2023 года будет нулевой, как и месяцем ранее, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

В июне пошлина обнулилась впервые с февраля 2023 года.

При этом пошлина на экспорт подсолнечного шрота в сентябре вырастет до 7,995 тыс. рублей с 7,445 тыс. рублей за тонну месяцем ранее.

.Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены в размере $819,5 за тонну ($829,4 месяцем ранее), на шрот - $269,2 ($270,2 месяцем ранее).

С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года на подсолнечное масло была введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента.