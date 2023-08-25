Минэкономразвития будет координировать внешнеэкономические связи регионов России

Как отмечается в указе президента РФ Владимира Путина, это решение принято для усиления координации таких связей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) объявлено головным органом по координации внешнеэкономических связей регионов РФ. Об этом говорится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что решение принято для усиления координации таких связей. Министерству поручено следить за тем, чтобы во внешнеэкономических контактах регионов соблюдалось единство государственной политики РФ. МЭР также будет координировать работу профильных федеральных и региональных органов власти по продвижению интересов регионов РФ в контактах с иностранными государствами.

Кроме того, ведомство будет давать разъяснения по этим вопросам, взаимодействовать с зарубежными коллегами, собирать, обобщать и анализировать тематическую информацию, вести мониторинг выполнения соглашений и международных договоров в части, касающейся внешних связей субъектов РФ. Ежегодно до 1 марта министерство должно представлять в правительство доклад об итогах работы и проект доклада президенту.

Помимо этого Минэкономразвития уполномочено на проведение форумов, конференций и заседаний по межрегиональному сотрудничеству.